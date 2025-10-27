В Калининграде назвали самую подорожавшую услугу в сентябре

В Калининграде назвали самую подорожавшую услугу в сентябре
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Инфляция

В Калининградской области в сентябре по сравнению с августом отметили рост индекса потребительских цен по 31 наблюдаемому виду услуг в размере от 0,06% до 35,49%. Снижение цен в размере от 0,49% до 16,24% зафиксировали по 18 видам услуг. Такие данные приводит Калининградстат.

На первом месте среди подорожавших услуг за месяц оказались поездки на отдых в Объединённые Арабские Эмираты, выросшие в цене за месяц на 35,49% (71 957,08 руб.). Поездки в страны Юго-Восточной Азии стали дороже на 34,27% (97 133,52 руб.). Цена на услуги сиделок стала выше на 25,99% (408,67 руб. за час). На четвёртом месте оказалось обучение в негосударственных общеобразовательных организациях (+18,41%, 22 396,43 руб. за месяц), а на пятом — обучение в образовательных организациях среднего профобразования (+13,18%, 55 909,14 руб. за семестр).

Наиболее значительное снижение цен зафиксировали на лечение в санатории (-16,24%, 3594,17 руб. за день). Проживание в гостинице 1* или мотеле стало дешевле на 15,76% (2121,93 руб. за сутки), а в гостинице 4-5* — на 14,86% (4938,41 руб. за сутки). На четвёртой позиции разместилось проживание в доме отдыха или пансионате (-14,73%, 2870,56 руб. за день). Проживание в гостинице 3* стало дешевле на 13,22% (2860,37 руб. за сутки).

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter