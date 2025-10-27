В Калининграде назвали самую подорожавшую услугу в сентябре

В Калининградской области в сентябре по сравнению с августом отметили рост индекса потребительских цен по 31 наблюдаемому виду услуг в размере от 0,06% до 35,49%. Снижение цен в размере от 0,49% до 16,24% зафиксировали по 18 видам услуг. Такие данные приводит Калининградстат.

На первом месте среди подорожавших услуг за месяц оказались поездки на отдых в Объединённые Арабские Эмираты, выросшие в цене за месяц на 35,49% (71 957,08 руб.). Поездки в страны Юго-Восточной Азии стали дороже на 34,27% (97 133,52 руб.). Цена на услуги сиделок стала выше на 25,99% (408,67 руб. за час). На четвёртом месте оказалось обучение в негосударственных общеобразовательных организациях (+18,41%, 22 396,43 руб. за месяц), а на пятом — обучение в образовательных организациях среднего профобразования (+13,18%, 55 909,14 руб. за семестр).

Наиболее значительное снижение цен зафиксировали на лечение в санатории (-16,24%, 3594,17 руб. за день). Проживание в гостинице 1* или мотеле стало дешевле на 15,76% (2121,93 руб. за сутки), а в гостинице 4-5* — на 14,86% (4938,41 руб. за сутки). На четвёртой позиции разместилось проживание в доме отдыха или пансионате (-14,73%, 2870,56 руб. за день). Проживание в гостинице 3* стало дешевле на 13,22% (2860,37 руб. за сутки).

