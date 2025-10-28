Лесикова: автопром рассчитывает выйти на прошлогодние объемы производства

Все новости по теме: Экономика
Лесикова: автопром рассчитывает выйти на прошлогодние объемы производства

По итогам 8 месяцев 2025 года в регионе отмечается рост промышленного производства. Однако автопром в Калининградской области пока не вышел на объемы производства 2024 года, также снизились объемы производства сельхозпродукции. Об этом сообщила вице-премьер — министр экономического развития региона Вероника Лесикова, представляя прогноз социально-экономического развития на заседании правительства области во вторник.

Лесикова сообщила, что по итогам 8 месяцев 2025 года в Калининградской области отмечается рост промышленного производства на 4,2%, в том числе в обработке на 6%. «Более чем в три раза увеличилось производство электроники к уровню восьми месяцев прошлого года. Это связано с выходом на производственные мощности завода „Энкор Групп“. Рост производства также отмечается в пищевой перерабатывающей промышленности, в химической промышленности, в обработке древесины, в производстве готовых металлических изделий», — рассказала вице-премьер.

При этом, по её словам, автопром в Калининградской области пока не вышел на объемы производства 2024 года «По данным ГК [„Автотор“], до конца года они рассчитывают преодолеть эту тенденцию», — сказала Лесикова. Также она отметила, что в этом году сложная ситуация отмечается в сельском хозяйстве — по итогам полугодия снижение объема продукции составляет 6,3%.

Устойчивая положительная динамика, по данным министерства, сохраняется в сфере торговли и услуг, оборот розничной торговли в сопоставимых ценах вырос на 4,1%, оптовой — на 38,9%. Растут, по словам Лесиковой, оборот общественного питания и платные услуги населения. Оборот транспортно-логистических компаний по сравнению с аналогичным периодом 2024 года вырос на 18,7%.

«С учетом развития отраслей экономики и социальной сферы в текущем году рост ВРП мы оцениваем на 2,4%», — сообщила Вероника Лесикова.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter