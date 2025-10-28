Лесикова: автопром рассчитывает выйти на прошлогодние объемы производства

По итогам 8 месяцев 2025 года в регионе отмечается рост промышленного производства. Однако автопром в Калининградской области пока не вышел на объемы производства 2024 года, также снизились объемы производства сельхозпродукции. Об этом сообщила вице-премьер — министр экономического развития региона Вероника Лесикова, представляя прогноз социально-экономического развития на заседании правительства области во вторник.

Лесикова сообщила, что по итогам 8 месяцев 2025 года в Калининградской области отмечается рост промышленного производства на 4,2%, в том числе в обработке на 6%. «Более чем в три раза увеличилось производство электроники к уровню восьми месяцев прошлого года. Это связано с выходом на производственные мощности завода „Энкор Групп“. Рост производства также отмечается в пищевой перерабатывающей промышленности, в химической промышленности, в обработке древесины, в производстве готовых металлических изделий», — рассказала вице-премьер.

При этом, по её словам, автопром в Калининградской области пока не вышел на объемы производства 2024 года «По данным ГК [„Автотор“], до конца года они рассчитывают преодолеть эту тенденцию», — сказала Лесикова. Также она отметила, что в этом году сложная ситуация отмечается в сельском хозяйстве — по итогам полугодия снижение объема продукции составляет 6,3%.

Устойчивая положительная динамика, по данным министерства, сохраняется в сфере торговли и услуг, оборот розничной торговли в сопоставимых ценах вырос на 4,1%, оптовой — на 38,9%. Растут, по словам Лесиковой, оборот общественного питания и платные услуги населения. Оборот транспортно-логистических компаний по сравнению с аналогичным периодом 2024 года вырос на 18,7%.

«С учетом развития отраслей экономики и социальной сферы в текущем году рост ВРП мы оцениваем на 2,4%», — сообщила Вероника Лесикова.