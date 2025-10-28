Власти уверены, что область войдет в десятку регионов с ростом экономики

Власти уверены, что область войдет в десятку регионов с ростом экономики

Вице-премьер — министр экономики Вероника Лесикова уверена, что Калининградская область войдет десятку регионов с растущей экономикой. Об этом Лесикова сообщила на заседании правительства области во вторник.

«Калининградская область войдет в десятку регионов, где будет в перспективе ближайших трех лет рост экономики, — сообщила вице-премьер. — Основой для такой уверенности является то, что у нас завершится реализация ряда инвестиционных проектов, как в пищевой промышленности, так и крупный проект по строительству гигафабрики Росатома». Кроме того, отметила Лесикова, в регионе планируется «кратное увеличение объемов добычи нефти» — рост производства добычи нефти в 2026−2027 годах планирует компания «Лукойл», также ГК «Автотор» в рамках СПИК (специнвестконтрактам. — прим. «Нового Калининграда»).

«При этом мы также не ожидаем снижения в других отраслях. В числе перспективных специализаций сохраняется сельское хозяйство, более того, планируется существенно нарастить производственную базу, чтобы обеспечить новые вводимые мощности в пищевой промышленности», — сообщила она. Также Лесикова выразила уверенность, что в ВРП увеличится доля туризма до 5,5% в 2028 году.

«Развитие строительства будет зависеть не только от динамики жилищного строительства, но и от реализации подрядных работ на строительных площадках, производственных объектов и объектах социальной сферы и инфраструктуры, — отметила вице-премьер. — С учетом перспектив развития всех отраслей, рост ВРП в период 2026−2028 годов прогнозируется в базовом варианте до 6%».

В период 2026−2028 годов индекс промышленного производства прогнозируется министерством экономики на уровне 110,4%. В обрабатывающих производствах, занимающих наибольший удельный вес в структуре промышленности, рост производства ожидается до 9,5%.

