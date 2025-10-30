В Калининграде курьер стал самой высокооплачиваемой вакансией без опыта работы

Самыми высокооплачиваемыми в Калининградской области для кандидатов без опыта работы стали вакансии курьеров — в среднем им предлагали 177 290 руб. в месяц, что на 32% выше, чем годом ранее. Об этом сообщают аналитики «Авито Работы».

В обязанности курьера обычно входит доставка заказов и корреспонденции, соблюдение маршрутов и поддержание связи с клиентами. Аналитики отмечают, что их фактический доход зависит от таких факторов, как тип доставляемых товаров, график работы, вид транспорта, количество выполненных заказов и сложность работы.

На втором месте оказались водители грузового транспорта. В среднем при фиксированном графике им предлагали 160 288 руб. (+62% за год). Замыкают тройку высокооплачиваемых специалистов, которых готовы взять без опыта, упаковщики. Их средние зарплатные предложения за III квартал этого года составили 97 783 руб. (+31%).

При этом лидерами по росту спроса по России стали изолировщики — количество предложений с пометкой «без опыта» для них увеличилось почти в 2,5 раза. На втором месте оказались отделочники. Количество вакансий для них также выросло почти в 2,5 раза (+146%) при средней предлагаемой зарплате в 113 515 руб. В 2,2 раза (+119%) активнее за последний год стали искать ремонтников. При условии полной занятости начинающие специалисты могли рассчитывать в среднем на 92 773 руб..

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области и разместить их, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!