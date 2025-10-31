Советник главы ЦБ: экономика возвращается на траекторию сбалансированного роста

Экономика в настоящее время приходит в состояние равновесия после сильного перегрева. Такое мнение высказал советник председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной Кирилл Тремасов во время беседы с журналистами после открытой лекции в БФУ им. Канта в Калининграде.

«Сильный перегрев экономики, когда спрос максимально превышал наши возможности, по нашим оценкам, был в конце 2024 года, — отметил Кирилл Тремасов. — В течение этого года этот разрыв плавно сокращается — экономика приходит в состояние равновесия. Это основной, фундаментальный фактор, ведущий к замедлению инфляционных процессов».

Тремасов отметил, что «по мере дальнейшего замедления инфляции» будет снижать ключевую ставку. «Осенью мы столкнулись с некоторыми новыми шоками: это повышение НДС, ситуация на топливном рынке, более мягкий бюджет в этом году, но все эти факторы мы оцениваем как разовые, — добавил он. — Мы ожидаем, что по мере исчерпания эффектов от них, замедление инфляции продолжится, и это позволит нам снижать ставку далее».

Напомним, что 24 октября Банк России пересмотрел макропрогноз на развитие российской экономики, согласно которому ключевая ставка может снизиться до 13-15%.