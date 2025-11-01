НСПК: банки начнут получать вознаграждение за возврат средств жертвам мошенников

Национальная система платежных карт (НСПК) с 1 ноября запускает для банков-участников платежной системы «Мир» механизм вознаграждения за возврат средств гражданам, пострадавшим от мошенников. Размер поощрения составит 5% от суммы транзакции, но не более 5 тыс. руб. за одну операцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НСПК.

Сервис «Добрая воля» помогает возвращать средства гражданам, пострадавшим от действий мошенников, отметила пресс-служба. Если банк-получатель вовремя останавливает подозрительную операцию и предотвращает вывод похищенных денег, он может через платформу направить средства обратно пострадавшему. НСПК внедряет новый механизм стимулирования банков, чтобы повысить уровень защиты клиентов, добавила пресс-служба. Выплата будет осуществляться банком-отправителем, которому возвращены средства. Дополнительные комиссии взиматься не будут.

«Ранее мы анонсировали возможность внедрения межбанковского поощрения, однако для окончательного решения требовалось обсудить механизм с представителями рынка. Сегодня этот вопрос закрыт», — сказал генеральный директор и председатель правления НСПК Дмитрий Дубынин.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!