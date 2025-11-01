Банк России ужесточает требования к розничным и корпоративным заёмщикам

Банк России ужесточает регулирование для кредитования заёмщиков с высокой долговой нагрузкой как в розничном, так и в корпоративном сегменте. Об этом пишет «Коммерсант» в субботу, 1 ноября.

С начала 2026 года для ипотечных кредитов под индивидуальное жильё и для нецелевых кредитов под залог недвижимости будут снижены лимиты выдачи кредитов для закредитованных граждан. Для кредитов крупным компаниям с высокой долговой нагрузкой с 1 декабря 2025 года будет удвоена надбавка к коэффициенту риска (повысится с 20% до 40%).

Банк России отмечает, что высокая долговая нагрузка покупателей жилья способствовала существенному ухудшению качества ипотеки на ИЖС. Эксперты считают, что Банк России ужесточил регулирование наиболее рисковых сегментов, но эффект эти меры дадут только в долгосрочной перспективе.

