Центр занятости рассказал, кто сегодня является «среднестатистическим соискателем»

Кадровый центр Калининградской области представил своего среднестатистического соискателя. Сегодня это женщина 45 лет с высшим образованием, проживающая в городе, находящаяся в поиске работы с ожидаемой заработной платой от 57,3 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Центра занятости.

Как отметили в ведомстве, женщины обращаются в Центр чаще мужчин — 62 и 38% соответственно. При этом соискатели с высшим и средним профессиональным образованием встают на учет в два раза чаще, чем соискатели без образования. Самыми востребованными профессиями среди обратившихся в центр занятости стали продавцы, бухгалтеры, менеджеры и администраторы.

Как добавили в ведомстве, в Калининградской области подавляющее большинство обратившихся в кадровые центры — горожане: доля сельских жителей составляет лишь около трети (29,2%).

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области и разместить их, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».