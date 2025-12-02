Состояние богатейших россиян с начала года выросло на 18 млрд долларов

Владимир Потанин. Фото: Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось с начала года на $18,1 млрд. Президент «Норникеля» Владимир Потанин за данный период заработал $1,67 млрд, его состояние составило $29,5 млрд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Индекс миллиардеров», опубликованный агентством Bloomberg.

Акционер крупнейшего производителя железной руды в России «Металлоинвест» Алишер Усманов с начала года заработал $5,32 млрд, его состояние достигло $18,5 млрд, а состояние основателя УГМК Искандера Махмудова возросло на $4,43 млрд, до $7,56 млрд.

В то же время сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров с начала года заработал $2,44 млрд, его состояние составило $13,4 млрд, а основательница Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким заработала $654 млн, ее состояние увеличилось до $8,03 млрд.

Наибольшие убытки понёс председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин — его состояние уменьшилось на $3,07 млрд, до $22,8 млрд.

«Индекс миллиардеров» публикуется с 2012 года. В него включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.

