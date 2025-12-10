Облвласти решили сохранить размер взноса на капремонт в 2026 году на прежнем уровне

В 2026 году размер взноса за капремонт останется на прежнем уровне и составит 9,9 рубля. Соответствующий законопроект, подготовленный областным правительством, утвердили сразу в двух чтениях в среду депутаты регионального Заксобрания.

Как подчеркнула представлявшая документ заместитель министра строительства и ЖКХ Евгения Батуркина, при определении величины минимального размера взноса на капремонт в Калининградской области «первоочередным принципом является его доступность для граждан с учетом совокупных расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг». При этом предусмотрена возможность установления минимального размера данного взноса ниже, чем необходимо на финансирование работ по капремонту многоквартирных домов, в рамках региональной программы при условии планомерного его увеличения в последующие годы и с учетом финансовой поддержки за счет бюджета.

«Размер финансирования на 2026 год из областного бюджета осуществления мероприятий, связанных с капитальным ремонтом, — 1 млрд 590 млн рублей. В результате произведенной оценки общей потребности в средствах на финансирование капитального ремонта многоквартирных домой в рамках региональной программы и исходя из принципа доступности минимального размера взноса для собственников жилых помещений, законопроектом предлагается сохранить в 2026 году величину минимального размера взноса на уровне 9,9 руб. на один квадратный метр общей площади помещения», — сказала Батуркина, предложив поддержать соответствующий законопроект.

«Ну вот, видите, в прессе писали, что повышать будем, а тут посчитали внимательно софинансирование бюджета и решили оставить величину взноса 9,9 руб. при среднем по Российской Федерации около 15 рублей», — прокомментировал председатель комитета по экономической политике и развитию инфраструктуры Заксобрания Валерий Макаров.

В свою очередь, спикер Заксобрания Андрей Кропоткин выразил благодарность губернатору области за сохранение размера взноса. «Сейчас везде все дорожает, коммуналка дорожает, продукты, и это важно очень для населения. Безусловно, мы дотируем Фонд, полтора миллиарда дотация — это тоже большие средства для нас, и, безусловно, будем дальше смотреть. У нас размер взноса самый низкий по Северо-Западу, мы это тоже понимаем. Но для нас важно сегодня население, которое платит в этот Фонд», — отметил он.

Со стороны областной прокуратуры обратили внимание на то, что важно, «чтобы мы с таким минимальным размером взноса выполнили краткосрочный план по капремонту и не отставали в темпах реализации программы».

В итоге законопроект, предусматривающий сохранение размера взноса на капремонт на прежнем уровне, был принят единогласно сразу в двух чтениях.