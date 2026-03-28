Бюджет 5 млрд: в регионе стартовала новая программа поддержки предпринимателей

Областные власти объявили о запуске новой программы поддержки предпринимателей. Она получила название «Инвест 80–85», поскольку стартует в год 80-летия Калининградской области и рассчитана на пять лет. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщил на открытии завода «Велд Эксперт» в индустриальном парке «Храброво» губернатор Алексей Беспрозванных, пишет пресс-служба правительства.

«Начиная с этого года запускаем новую программу „Инвест 80–85“ по масштабной поддержке малого и среднего бизнеса. Это не разовая акция, а системная работа на пять лет вперед. Структурно она будет сформирована из трех частей: уже действующей программы „Восток Инвест“, программы „Инвест“ и программы „Агроинвест“, которую попросили сделать агропромышленные предприятия», — рассказал Беспрозванных.

«В этом году мы наполняем программу серьёзной суммой — это один миллиард триста миллионов рублей. Из них пятьсот миллионов направляется на программу „Инвест“, столько же — на „Восток-Инвест“ и триста миллионов — на „Агроинвест“. Каждый следующий год планируем выделять на эти цели не менее одного миллиарда рублей», — добавил губернатор.

Об условиях и сроках старта заявочных кампаний сообщит центр «Мой бизнес» Калининградской области, который выступает оператором данной меры поддержки.

