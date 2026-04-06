Власти пообещали снизить цены на яйца к Пасхе

Власти региона планируют сдержать рост цен на яйца накануне Пасхи. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве Калининградской области в понедельник, 6 апреля, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. Глава региона попросил министра сельского хозяйства Артема Иванова напомнить, какая цена на яйцо сейчас, и рассказать, что делается для торможения роста цены.

«Знаю, что у нас цена в целом хорошая, и благодаря этой хорошей цене вывозится яйцо в другие регионы России и продаётся нашими аграриями. А к нам завозится яйцо и продаётся дороже. Вот я прошу это исключить и доложить, как с этим направлением работаете», — обратился Беспрозванных к Иванову.

«В этом году под вашим пристальном вниманием находится цена на яйцо и, понятное дело, в период Пасхи по вашему поручению проводится определённая работа, — отреагировал Иванов. — Необходимо отметить, что в этом году отпускные цены на яйцо не меняются в течение последних полутора месяцев. То есть отпускная цена на яйцо от производителя. У нас был скачок в феврале (это традиционный скачок), он обусловлен ростом расходов у производителей. При этом хочу отметить, что в этом году цены были ниже, чем в аналогичный период предыдущего года. По первой категории — на 4%, по второй категории — на 16%».

Далее министр заявил, что в предпасхальную неделю Гурьевская птицефабрика в своей торговой сети намерена снизить цену на нефасованные яйца первой категории на 10 рублей (со 129 ₽ до 119 ₽ за десяток).

«Также снижаются цены на яйца более высокого класса, — добавил Иванов. — На отборное яйцо и яйцо высшей категории цена тоже минус 10 ₽ будет».

Министр уточнил, что в торговой сети «Спар» цены на яйцо первой категории с 6 апреля будут снижены со 139 ₽ до 134 рублей 99 коп., на вторую категорию — с 109,99 рублей до 99 ₽ 99 коп.

«В остальных торговых сетях у нас не планируется повышение цен в эту предпасхальную неделю и на Пасху», — заключил он.