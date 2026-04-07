В Калининградской области назвали размер среднемесячной зарплаты в январе

В Калининградской области среднемесячная номинальная зарплата работников в январе составила 78 854 руб. За год она выросла на 13,7%, а за месяц снизилась на 23,5%. Такие данные приводит Калининградстат.

«Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе 2026 года составила 105,4% к уровню января 2025 года и 75,7% — к уровню декабря 2025 года», — добавляет Калининградстат.

Самые высокие зарплаты в январе традиционно получали сотрудники, занятые финансовой и страховой деятельностью — 146 183,4 руб., что на 85,4% выше среднего уровня по области.. Высокий уровень оплаты труда также зафиксировали у специалистов в сфере информации и связи (112,4 тыс. руб.), добычи полезных ископаемых (107,2 тыс. руб.), а также у работников сферы обеспечения электрической энергией, газом и паром и кондиционирования воздуха (103 тыс.).

Напомним, что, по данным Калининградстата, в декабре 2025 года среднемесячная номинальная зарплата составляла 102 668 руб.