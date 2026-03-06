Более 100 тысяч: Калининградстат назвал размер среднемесячной зарплаты в декабре

Более 100 тысяч: Калининградстат назвал размер среднемесячной зарплаты в декабре

В Калининградской области среднемесячная номинальная зарплата работников в декабре 2025 года составила 102 668 руб. За год она выросла на 11,6%, а за месяц — на 37,2%. Такие данные приводит Калининградстат.

«Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в декабре 2025 года составила 103,3% к уровню декабря 2024 года и 136,2% — к уровню ноября 2025 года», — добавляет Калининградстат. Помимо прочего, среднемесячная номинальная зарплата работников, начисленная в 2025 году составила 77 021,8 руб. (+16,2%).

Самые высокие зарплаты в 2025 году традиционно получали сотрудники, занятые финансовой и страховой деятельностью — 143 122,7 руб., что на 85,8% выше среднего уровня по области. Высокий уровень оплаты труда также зафиксировали у специалистов в сфере информации и связи (111,4 тыс. руб.), добычи полезных ископаемых (107,8 тыс. руб.), а также у работников сферы обеспечения электрической энергией, газом и паром и кондиционирования воздуха (95 тыс.).

Отметим, что, по данным Калининградстата, среднемесячная номинальная зарплата работников в ноябре 2025 года составляла 74 815,7 руб. 

