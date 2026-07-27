Калининградская область заняла 48 место в рейтинге по динамике оборота розничной торговли

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Калининградская область заняла 48 место в рейтинге по динамике оборота розничной торговли

Калининградская область заняла 48 место в рейтинге российских регионов по динамике оборота розничной торговли. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Оборот розничной торговли на одного жителя Калининградской области за январь — май 2026 года составил 168,9 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года он вырос на 4,9%. Доля в общероссийском обороте розничной торговли — 0,66%. В рейтинге регион соседствует с Брянской областью и Кабардино-Балкарской Республикой.

По итогам января-мая 2026 года оборот розничной торговли увеличился в 84 субъектах РФ. При этом в пяти рост был более 10%. Лидерами по динамике являются Чукотский автономный округ (+18,8%), Ивановская область (+12,2%), Краснодарский край (+11,5%), Республика Башкортостан (+10,8%) и Астраханская область (+10,6%). В целом же в большинстве регионов рост был не менее 5%.

Наибольший абсолютный прирост оборота розничной торговли отмечен в Москве, Московской области и в Санкт-Петербурге. На долю этих регионов приходится 26,7% общероссийского оборота розничной торговли. Снизился оборот розничной торговли по сравнению с январем-маем прошлого года только в Ямало-Ненецком автономном округе. Сокращение здесь составило 2,9%.

Рейтинг подготовлен по данным Росстата. Участие в исследовании в связи с отсутствием данных не принимали ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

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