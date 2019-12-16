«В суд не пускали 2 часа»: в Калининграде эвакуировали арбитраж

Арбитражный суд Калининградской области был эвакуирован на протяжении двух часов. Людей вывели из здания около 14.00 и начали запускать около 16.00. Об этом «Новому Калининграду» сообщил глава юридической компании «Солнцев и партнеры» Станислав Солнцев, у которого в суде в момент эвакуации находилось несколько сотрудников.



«В суд не пускали 2 часа. Работали полицейский с собаками. Видимо, искали бомбу. Но может быть и учения», — сказал Солнцев.

В ГУ МЧС сообщили «Новому Калининграду», что им неизвестно о событиях, происходивших сегодня в арбитражном суде.