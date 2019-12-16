Под Багратионовском пьяный водитель опрокинул «Опель» в кювет, пострадали двое

На трассе под Багратионовском в ночь с воскресенья на понедельник легковой «Опель» вылетел в кювет по вине пьяного водителя. Об этом в своем Instagram сообщает областная ГИБДД.

Авария произошла в 00.20 на 8 километре трассы Багратионовск-Тишино. 33-летний водитель «Опеля» не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась.

В результате ДТП водитель и 31-летний пассажир авто получили травмы. В ходе проверки было установлено, что водитель находился в момент аварии в состоянии алкогольного опьянения.