С ул. Горького убрали шумовые полосы. За неделю на одном переходе сбили 3 человек

Накануне на ул. Горького произошло ДТП, в котором получил травмы пешеход. Дорожная авария случилась в районе ул. Первомайской, эту информацию разместило региональное управление ГИБДД в своем Instagram.
ДТП произошло в 18 часов 30 минут. 23-летний водитель автомобиля «Шевроле» двигался в направлении ул. Озерова со стороны моста над железной дорогой. В это время по пешеходному переходу в районе ул. Первомайской перебегала дорогу 41-летняя женщина. В результате она получила травмы и была доставлена в больницу.Напомним, это третье ДТП с пешеходами на данном переходе после ремонта ул. Горького. Неделю назад на нем попала под колеса 34-летняя женщина, через несколько дней — 74-летний мужчина. Ранее у перекрестка с ул. Первомайской располагались шумовые полосы, после ремонта их восстанавливать не стали.
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Калининград. 16 декабря 2019 года в 18 часов 30 минут на улице Горького 23-летний водитель автомобиля «Шевроле» допустил наезд на 41-летнюю женщину, перебегавшую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила травмы и доставлена в больницу. Госавтоинспекция напоминает: прежде чем перейти проезжую часть, пешеход обязан убедиться в своей безопасности, и в том, что водители его пропускают. Водители должны помнить о необходимости предоставления преимущества в движении пешеходам. #гибдд39#дтп #пропустипешехода #соблюдайпдд #калининграддтп
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