Мэрия: шумовые полосы на ул. Горького вернутся

Мэрия: шумовые полосы на ул. Горького вернутся
Виталий Невар / Новый Калининград
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Горвласти не планируют отказываться от практики установки шумовых полос. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на главу комитета развития транспортной инфраструктуры Олега Кутина.

В частности, шумовые полосы вернутся на ул. Горького, на которой недавно завершился ремонт. «На улице Горького возле спорткомплекса („Трудовые резервы“, — прим. „Нового Калининграда“) мы шумовые полосы установим в следующем году, как только отыграем контракт», — сказал глава комитета. Возможно их появление и на других улицах — в случае, если такое решение примет комиссия по безопасности дорожного движения. «Шумовые полосы мы сохраняем», — заявил Олег Кутин.

Напомним, за неделю на перекрестке ул. Горького и ул. Первомайской, у которого во время ремонта сняли шумовые полосы (район стадиона «Трудовые резервы»), были сбиты три пешехода.
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