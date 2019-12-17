Мэрия: шумовые полосы на ул. Горького вернутся

Горвласти не планируют отказываться от практики установки шумовых полос. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на главу комитета развития транспортной инфраструктуры Олега Кутина.

В частности, шумовые полосы вернутся на ул. Горького, на которой недавно завершился ремонт. «На улице Горького возле спорткомплекса („Трудовые резервы“, — прим. „Нового Калининграда“) мы шумовые полосы установим в следующем году, как только отыграем контракт», — сказал глава комитета. Возможно их появление и на других улицах — в случае, если такое решение примет комиссия по безопасности дорожного движения. «Шумовые полосы мы сохраняем», — заявил Олег Кутин.