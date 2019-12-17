В Калининграде директора стройфирмы обвиняют в крупном мошенничестве

В Калининграде директора стройфирмы обвиняют в крупном мошенничестве
Виталий Невар / Новый Калининград
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Следственными органами ОМВД России по Центральному району Калининграда завершено расследование уголовного дела по обвинению 33-летнего предпринимателя в совершении мошенничества. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Как было установлено в ходе следствия, коммерческий директор строительной фирмы заключил договор о производстве фасадных работ на одном из объектов, однако обязательств своих не выполнил. Передача денежных средств произошла в кафе, где потерпевший встретился с коммерсантом. За 500 тысяч рублей злоумышленник обязался качественно и в срок отремонтировать фасад и положить на крыше дома черепицу, однако обещанные работы так и не начались — предприниматель все время переносил сроки, ссылаясь на трудности.

Наниматель обратился в суд с исковым заявлением, которое было полностью удовлетворено, однако взыскать ущерб и компенсировать издержки, которые превысили к тому времени уже миллион рублей, оказалось невозможно. Выяснилось, что на недобросовестном коммерсанте не числится никакого имущества, вся недвижимость и банковские счета оказались записаны на родственников. Тогда потерпевший обратился в полицию.

Полицейские установили, что гражданско-правовые отношения были для злоумышленника лишь прикрытием, чтобы похитить денежные средства заказчика. По одной из версий, вырученные за невыполненные работы деньги предприниматель вложил в коммерческое предприятие, которое не принесло ему прибыли.

В настоящее время уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в крупном размере» с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.


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