В Калининграде из-за черепно-мозговой травмы скончалась заключенная СИЗО

В Калининграде Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 46-летней женщины, которая была помещена в следственный изолятор на ул. Ушакова. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.



Как уточнили в ведомстве, 9 декабря заключенная почувствовала себя плохо и сообщила об этом сотрудникам СИЗО, которые вызвали медиков. В машине скорой женщина скончалась.

По предварительным данным, смерть наступила вследствие закрытой черепно-мозговой травмы, которая была получена заключенной, предположительно, в результате падения еще 5 декабря. В СИЗО женщина была направлена 9 декабря по решению суда.

«Точные причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — заключила официальный представитель СУ СКР Наталья Гацко.

Как стало известно «Новому Калининграду», ранее женщина была осуждена за кражу и приговорена к условному сроку, а также обязательным работам. Но так как от работ осужденная уклонялась, то суд принял решение о замене наказания на реальный срок заключения.