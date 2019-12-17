ГИБДД: в Гурьевске «Ниссан» сбил на переходе 7-летнего мальчика

В Гурьевске в ДТП пострадал 7-летний пешеход. Об этом сообщается на официальной странице в «ВКонтакте» регионального ГИБДД.



По предварительным данным, происшествие случилось 12:10 на улице Крайней. 51-летняя водитель автомобиля «Ниссан» совершила наезд на мальчика, который переходил проезжую часть дороги справа налево по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил травмы.

«На место происшествия прибыл экипаж ГИБДД и скорая медицинская помощь. Пострадавший с телесными повреждениями был госпитализирован в Детскую областную больницу», — отмечается в сообщении.

По факту ДТП ГИБДД проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.