Росгвардейцы задержали троих калининградцев за пьяный дебош в кафе

В Калининграде наряд вневедомственной охраны задержал трех граждан, повредивших имущество кафе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Находившиеся в состоянии сильного алкогольного опьянения граждане начали вести себя несдержанно и ломать имущество заведения на ул. Новой.
Работники кафе нажали кнопку тревожной сигнализации. К объекту незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии. Наряд вневедомственной охраны задержал злоумышленников на месте происшествия и передал полиции для дальнейшего разбирательства.
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