Из двух зданий ТЦ «Мега» эвакуировали посетителей и персонал

Из двух зданий ТЦ «Мега» эвакуировали посетителей и персонал
Виталий Невар / Новый Калининград

Из двух зданий торгового комплекса «Мега» утром эвакуировали посетителей и персонал. Причиной стала объявленная пожарная тревога. Об этом в среду, 18 декабря, сообщает корреспондент «Нового Калининграда».

«Не знаем, что это такое. Пока ждем указаний от начальства. Скорее всего, плановая [тревога]», — рассказал «Новому Калининграду» сотрудник одного из магазинов, расположенных в торговом центре.

В пресс-службе МЧС отметили, что ведомство не проводит никаких учений в данный момент.


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