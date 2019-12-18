Очевидец: ул. Кутузова перегорожена из-за ДТП с 3 автомобилями

Очевидец: ул. Кутузова перегорожена из-за ДТП с 3 автомобилями
Фото очевидца
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Вечером в среду произошло ДТП с несколькими автомобилями на ул. Кутузова в областном центре. В результате оказалась перегорожена сторона, ведущая к проспекту Победы, сообщил корреспонденту «Нового Калининграда» очевидец.

«Пробка жуть. Там три машины стоит на аварийке», — отметил очевидец. По данным Google, на ул. Кутузова образовались пробки в обе стороны на всем ее протяжении. «Яндекс. Карты» указывают на то, что особенно сложная ситуация сложилась на отрезке от пр. Мира до ул. Огарева.

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