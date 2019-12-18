В Калининграде ликвидирована крупная нарколаборатория, изготовители задержаны (видео)

Все новости по теме: Наркомания, наркоторговля

В Калининграде задержаны двое местных жителей, организовавших нарколабораторию в многоквартирном доме. Изъяты наркотики, сообщает региональное УМВД на своем сайте. 

26-летние злоумышленники были задержаны после проведения проверочных закупок. Спецназу пришлось выбивать дверь, свидетельствует видео, опубликованное региональной полицией в своем YouTube-канале.

Подозреваемые сами изготавливали наркотики в арендованной квартире. Для выращивания конопли они оборудовали боксы, в которые провели вентиляцию и специальное освещение. Для культивирования запрещенных растений злоумышленники использовали высококачественные селекционные семена и специфические удобрения.

В результате обыска был изъят 1 килограмм изготовленной марихуаны, расфасованной по сортам, различное оборудование, весы, упаковочный материал, а также кусты конопли. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств» и частью 2 статьи 228 «Незаконное хранение наркотиков». По ходатайству сотрудников следственного отдела ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО.

Решается вопрос о привлечении задержанных к уголовной ответственности за культивирование запрещенных растений. Максимальное наказание по инкриминируемым им статьям может составить 10 лет лишения свободы, отмечают в полиции.

Видео регионального УМВД

Комментировать (1)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2019 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter