В Калининграде ликвидирована крупная нарколаборатория, изготовители задержаны (видео)

В Калининграде задержаны двое местных жителей, организовавших нарколабораторию в многоквартирном доме. Изъяты наркотики, сообщает региональное УМВД на своем сайте.



26-летние злоумышленники были задержаны после проведения проверочных закупок. Спецназу пришлось выбивать дверь, свидетельствует видео, опубликованное региональной полицией в своем YouTube-канале.

Подозреваемые сами изготавливали наркотики в арендованной квартире. Для выращивания конопли они оборудовали боксы, в которые провели вентиляцию и специальное освещение. Для культивирования запрещенных растений злоумышленники использовали высококачественные селекционные семена и специфические удобрения.

В результате обыска был изъят 1 килограмм изготовленной марихуаны, расфасованной по сортам, различное оборудование, весы, упаковочный материал, а также кусты конопли. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств» и частью 2 статьи 228 «Незаконное хранение наркотиков». По ходатайству сотрудников следственного отдела ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО.

Решается вопрос о привлечении задержанных к уголовной ответственности за культивирование запрещенных растений. Максимальное наказание по инкриминируемым им статьям может составить 10 лет лишения свободы, отмечают в полиции.

Видео регионального УМВД