В Калининграде осудили воевавшего сержанта, избившего срочника за уроненный автомат

В Калининграде осудили воевавшего сержанта, избившего срочника за уроненный автомат
Виталий Невар / Новый Калининград

В Калининграде осудили военнослужащего по контракту, который оскорбил и избил подчиненного, уронившего оружие. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщили в пресс-службе военного следственного управления по Балтфлоту.

Установлено, что в июне 2019 года около 6 часов утра в одной воинских частей областного центра потерпевший ефрейтор получил автомат и снаряжение, которые случайно уронил на пол. Увидев это, старший сержант решил наказать подчиненного за небрежное отношение к оружию. Сначала злоумышленник оскорбил ефрейтора, после чего несколько раз ударил его ладонью и пальцами рук по голове и горлу.

Против сержанта было возбуждено уголовное дело. При назначении наказания суд учел его положительную характеристику и тот факт, что он является участником боевых действий. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб.

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