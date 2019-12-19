В Калининграде из-за двух водителей без прав на переходе был сбит пешеход

В Калининграде из-за двух водителей без прав на переходе был сбит пешеход
Виталий Невар / Новый Калининград
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В среду вечером в Калининграде в ДТП пострадал пешеход, переходивший дорогу по «зебре». Об этом на своей странице в «Инстаграм» сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась в 20 часов 20 минут на улице П.Морозова. 37-летний водитель автомобиля «Мерседес» буксировал автомобиль «Рено» под управлением 31-летнего водителя и в районе дома № 141 допустил наезд на 37-летнего пешехода, переходившего проезжую
часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В ходе проверки было установлено, что оба водителя не имели права управления транспортными средствами. В результате ДТП пешеход получил травмы и доставлен в больницу.

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