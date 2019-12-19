В Калининграде выехавший на «встречку» водитель сбил на переходе 10-летнего ребенка

В среду, 18 декабря, в Калининграде произошло ДТП. В результате которого пострадал ребенок. Об этом сообщила на своей странице в «Инстаграм» региональная ГИБДД.

Авария случилась в 14 часов 10 минут на улице Карташева. 35-летний водитель автомобиля «Мерседес» выехал на полосу, предназначенную для

встречного движения, и допустил наезд на 10-летнюю девочку, переходившую проезжую часть не по пешеходному переходу справа налево походу движения автомобиля. В результате

ДТП ребенок получил травмы и доставлен в больницу. По данному факту проводится

проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.