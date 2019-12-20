Светлогорского водителя лишили прав за сбитую камеру «Безопасного города»

Светлогорского водителя лишили прав за сбитую камеру «Безопасного города»
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Светлогорске суд лишил водительских прав жителя региона за то, что он сбил камеру видеофиксации «Безопасного города». Об этом в пятницу, 20 декабря, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе Светлогорского городского суда.

Автомобилист свою вину признавать не стал, заявив, что он даже не знал о сбитой камере. Об инциденте он узнал от сотрудников ГИБДД. Однако в «Безопасном городе» предоставили запись случившегося, на которой виден момент наезда на оборудование. Выяснилось, что мужчина ехал со скоростью 40 км/ч, затем съехал на обочину, сбил камеру и покинул место происшествия с той же скоростью. «После ДТП комплекс был поврежден и в настоящее время не может быть использован по назначению», — сообщили в ведомстве.

Доказательством причастности водителя к случившемуся стали сколы и царапины на бампере, треснутая решетка радиатора, разбитое правое зеркало и сколы на краске авто.

Суд признал мужчину виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ — оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, и ему назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1 год. Постановление еще не вступило в законную силу.

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