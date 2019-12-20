В Балтийске обнаружили подпольное казино

В Балтийске обнаружили подпольное казино
Виталий Невар / Новый Калининград
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В четверг, 19 декабря, Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения в Балтийске подпольного казино. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, на протяжении длительного времени на территории в отдельно стоящем здании в Балтийске работал подпольный зал, где проводились азартные игры на деньги, были установлены 12 игровых консолей и мониторов.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ — организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо без полученной в установленном порядке лицензии на осуществление указанной деятельности. Расследование продолжается.


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