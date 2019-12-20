Число жертв стрельбы у здания ФСБ увеличилось

Умер второй пострадавший в результате стрельбы, случившейся в четверг вечером возле здания ФСБ в центре Москвы. Об этом в пятницу сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет.

По данным информационного агентства, это сотрудник правоохранительных органов. Он умер в больнице. Напомним, один сотрудник ФСБ погиб еще во время стрельбы, один силовик остается в больнице, ранее сообщалось, что он получил «крайне тяжелые ранения». Также известно о пятерых пострадавших, которым оказана медпомощь. Нападавший также погиб.