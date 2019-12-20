Число жертв стрельбы у здания ФСБ увеличилось

Число жертв стрельбы у здания ФСБ увеличилось
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Криминал

Умер второй пострадавший в результате стрельбы, случившейся в четверг вечером возле здания ФСБ в центре Москвы. Об этом в пятницу сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет.

По данным информационного агентства, это сотрудник правоохранительных органов. Он умер в больнице. Напомним, один сотрудник ФСБ погиб еще во время стрельбы, один силовик остается в больнице, ранее сообщалось, что он получил «крайне тяжелые ранения». Также известно о пятерых пострадавших, которым оказана медпомощь. Нападавший также погиб.


Комментировать (3)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2019 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter