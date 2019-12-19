В ходе стрельбы в Москве погиб сотрудник ФСБ, двое ранены, возбуждено дело

В ходе стрельбы на Большой Лубянке в Москве один сотрудник ФСБ погиб, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, Минздрав РФ и СКР.



По данным издания, неизвестный открыл стрельбу в центре Москвы. ЧП произошло у дома 12 на Большой Лубянке. Один сотдник ФСБ погиб во время стрельбы. Двое силовиков получили «крайне тяжелые ранения». Также известно о пятерых пострадавших, которым оказан медпомощь. Сам нападавший нейтрализован, его личность устанавливается.

Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.