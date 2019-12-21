В Калининграде разыскивают 13-летнюю девочку, ушедшую из дома после ссоры с матерью

Московский отдел полиции и волонтеры разыскивают 13-летнюю Дарью Жиленко, которая накануне ушла из дома. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в поисково-спасательном отряде «Запад».



Девочка, проживающая по ул. Новинской, ушла из дома после ссоры с матерью около 23:30 в пятницу.

Приметы: на вид 13-14 лет, худощавого телосложения, русые волосы ниже плеч. Отмечается, что у девочки неуклюжая походка, она сутулится.

Была одета в бежевую куртку, чёрные спортивные штаны, бежевые кроссовки, кофту голубого цвета.

По словам волонтеров, телефона при себе у ребенка нет, ее страницей «ВКонтакте» пользуется мать.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении девочки, просят позвонить по телефонам полиции: 8 (4012) 552-402, 552-403, 552-483, 300-506, 02, 102, либо по тел. ПСО «Запад»: 8 (4012) 508-038.