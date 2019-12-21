В Калининграде полицейские догнали и остановили автобус со сбежавшей из дома школьницей

13-летняя девочка, которая накануне поздно вечером ушла из дома в Калининграде, найдена, с ней все в порядке. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в поисково-спасательном отряде «Запад».



Сначала школьницу с друзьями обнаружили прохожие в районе Аллеи Смелых, волонтеры вызвали инспекторов по делам несовершеннолетних. Однако подростки успели скрыться. После этого прибывшие полицейские стали опрашивать прохожих и выяснили, что похожая девочка села в автобус № 3. Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних догнали автобус, остановили его и задержали разыскиваемую.