В Калининграде разыскивают пропавшую 15-летнюю школьницу (фото)

Полиция Калининграда разыскивает пропавшую 15-летнюю школьницу. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе УМВД.

По данным ведомства, несовершеннолетняя Алена Арбузова утром 20 декабря ушла из дома в СНТ «Пчелка» и до настоящего времени не вернулась.

Приметы разыскиваемой: на вид 15-16 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы прямые темно-русые средней длины, на шее с левой стороны темное родимое пятно. Подросток была одета в черную куртку до колен с капюшоном, черные джинсы и черные ботинки.

Полиция просит сообщить о возможном местонахождении школьницы по телефонам: 552-098, 552-075, либо 02.