Очевидцы сообщают о «страшной аварии» на выезде из пос. Космодемьянского

Утром в понедельник произошло серьезное ДТП на Балтийском шоссе. Об этом сообщают очевидцы в группе Сообщества автомобилистов Калининграда и области «ВКонтакте».
«На Балтийской трассе страшная авария( выезд из Космы с Автотора). Фура и легковушка. Стоят скорые и пожарки. По возможности объезжайте», — отметил один из очевидцев. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», образовался масштабный затор, который начинается от перекрестка Окружной дороги и Тенистой аллеи.
Отметим, на дорогах области утром в понедельник наблюдается сильный туман.
Комментарии к событию