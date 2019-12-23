Очевидцы сообщают о «страшной аварии» на выезде из пос. Космодемьянского

Очевидцы сообщают о «страшной аварии» на выезде из пос. Космодемьянского
Виталий Невар / Новый Калининград
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Утром в понедельник произошло серьезное ДТП на Балтийском шоссе. Об этом сообщают очевидцы в группе Сообщества автомобилистов Калининграда и области «ВКонтакте».

«На Балтийской трассе страшная авария( выезд из Космы с Автотора). Фура и легковушка. Стоят скорые и пожарки. По возможности объезжайте», — отметил один из очевидцев. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», образовался масштабный затор, который начинается от перекрестка Окружной дороги и Тенистой аллеи.

Отметим, на дорогах области утром в понедельник наблюдается сильный туман.

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