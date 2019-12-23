В отношении 19-летнего водителя, сбившего ребенка, возбудили уголовное дело

В Гусеве возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего водителя, который на пешеходном переходе сбил первоклассника. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



По предварительной информации, 21 декабря около 12:45 часов на нерегулируемом пешеходном переходе водитель «Фольксвагена» сбил 7-летнего мальчика. В результате ДТП ребенок был госпитализирован с сотрясением головного мозга и закрытым переломом левой ключицы.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ „Нарушение правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью“», — говорится в сообщении ведомства.

Максимальная санкция статьи 264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.