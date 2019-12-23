Калининградца судят за интимную переписку с детьми и секс с подростками

33-летнему жителю Калининграда предъявлены обвинения в нескольких преступлениях против половой неприкосновенности детей и подростков. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщили в пресс-службе регионального СК.

В июне и сентябре 2018 года мужчина был осужден за развратные действия в отношении несовершеннолетних, его приговорили к исправительным работам. По версии следствия, в период с августа по декабрь 2018 года он вступил в электронную переписку с 11-летним мальчиком, которому неоднократно отправлял интимные текстовые, фото и видеосообщения. Его действия квалифицированы следствием именно как насильственные, потому что малолетний мальчик не понимал характер действий обвиняемого.

Кроме того, с августа 2018-го по февраль 2019-го мужчина совершил преступления против половой неприкосновенности еще восьмерых подростков, возрастом от 13 до 14 лет. Некоторым из них он предлагал встретиться лично, трое согласились. В ходе встреч, как полагает следствие, мужчина совершил в отношении подростков развратные действия, с двумя у него был секс.

Обвиняемый взят под стражу, вину в преступлениях калининградец признал. Его обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 5 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего), четырех преступлениях предусмотренных ч. 5 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего), семи преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия) и двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 134 УК РФ (мужеложство, совершенное с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста).