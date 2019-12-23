Неманец выстрелил в пьяного соседа, который начал бить его палкой

Полиция Немана задержала 28-летнего местного жителя, который выстрелил в пьяного односельчанина, который напал на него с деревянной палкой. Об этом в понедельник, 23 декабря, «Новому Калининграду» сообщили в региональной пресс-службе УМВД.



Как сообщили в ведомстве, ссора между мужчинами переросла в драку с использованием оружия. Пострадавший — 32-летний житель поселка Маломожайское — набросился на оппонента с палкой, но тот в ответ выстрелил из травматического пистолета. Как выяснилось позже, разрешение на ношение оружия у мужчины было.

Стрелявший стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», а в отношении дебошира с палкой возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». В настоящее время по данному факту проводится дальнейшая проверка.