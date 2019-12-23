Суд оштрафовал срочника, который залез в чужую палатку и подрался в Приморске

Балтийский гарнизонный военный суд вынес приговор матросу, который подрался во время «самоволки». Он сломал челюсть мужчине, отдыхавшему на берегу в Приморске, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе Военного следственного управления СК России по Балтийскому флоту.



В третьем часу ночи 28 июля 2019 срочник, будучи дежурным по роте, вместе с двумя другими сослуживцами, также входившими в состав суточного наряда, самовольно покинул территорию воинской части. Молодые люди отправились на берег в районе пос. Приморска, где осужденный забрался в одну из стоявших там палаток. Спавшая там девушка стала кричать, на шум сбежались ее друзья, после этого между военнослужащими с одной стороны и отдыхавшими — с другой началась драка. Матрос ударил одного из мужчин в лицо, в результате чего у того позже был диагностирован открытый перелом челюсти.

В отношении военнослужащего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел, что он к уголовной ответственности привлекается впервые и раскаялся в содеянном. В итоге приговором Балтийского гарнизонного военного суда матросу назначен штраф в 60 тыс. руб.