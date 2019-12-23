В Калининграде остановили маршрутку с водителем, лишенным прав после ДТП (видео)

В Калининграде остановили маршрутку с водителем, лишенным прав после ДТП (видео)
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде задержали водителя маршрутки, который несколько лет назад должен был по решению суда сдать водительские права, но этого не сделал. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщается на странице областного ГИБДД в «ВКонтакте».

Инцидент произошел на Ленинском проспекте, где дежурили сотрудники ведомства. Они остановили маршрутное такси под номером 64, за рулем которого был 64-летний мужчина. Он предъявил водительское удостоверение и другие необходимые документы.

Выяснилось, что водитель в 2015 году был лишён права управления после ДТП, произошедшего в Твери, в котором пассажир получил травмы. Как пояснил водитель, тогда он управлял автобусом и при резком торможении допустил падение пассажиров. В соответствии с решением суда нарушитель должен был сдать водительское удостоверение ГИБДД, однако этого не сделал. После этого также в Твери мужчина снова сел за руль, за что был арестован на трое суток.

Сейчас готовится материал для рассмотрения в суде и принятия решения.


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