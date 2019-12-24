На калининградском заводе полуфабрикатов трудились гастарбайтеры-нелегалы

На калининградском заводе полуфабрикатов трудились гастарбайтеры-нелегалы
Виталий Невар / Новый Калининград
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На калининградском заводе замороженных полуфабрикатов в ходе проверки обнаружили  нелегально трудоустроенных мигрантов из среднеазиатских республик. Об этом «Новому Калининграду» рассказали во вторник, 24 декабря, в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, компания «Балтийская трапеза» устроила к себе на работу несколько мигрантов, заключив с ними трудовые договоры неправильного образца. Как отметили в ведомстве, в них не указаны сведения об основаниях нахождения иностранцев в России, а также условия оказания мигрантам медицинской помощи.

В связи с выявленными нарушениями прокурор вынес постановления об административных правонарушениях по ч.4 ст.5.27 КоАП РФ в отношении юридического лица и его директора. Постановления с материалами проверки направлены в Государственную инспекцию труда в Калининградской области.


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