На калининградском заводе полуфабрикатов трудились гастарбайтеры-нелегалы

На калининградском заводе замороженных полуфабрикатов в ходе проверки обнаружили нелегально трудоустроенных мигрантов из среднеазиатских республик. Об этом «Новому Калининграду» рассказали во вторник, 24 декабря, в пресс-службе областной прокуратуры.



По данным ведомства, компания «Балтийская трапеза» устроила к себе на работу несколько мигрантов, заключив с ними трудовые договоры неправильного образца. Как отметили в ведомстве, в них не указаны сведения об основаниях нахождения иностранцев в России, а также условия оказания мигрантам медицинской помощи.

В связи с выявленными нарушениями прокурор вынес постановления об административных правонарушениях по ч.4 ст.5.27 КоАП РФ в отношении юридического лица и его директора. Постановления с материалами проверки направлены в Государственную инспекцию труда в Калининградской области.