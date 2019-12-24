В Калининграде в квартире нашли тело 19-летнего юноши

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В Калининграде в Ленинградском районе обнаружили тело 19-летнего молодого человека. Как сообщил «Новому Калининграду» источник в оперативных службах региона, происшествие случилось в понедельник, 23 декабря.

По предварительным данным, мертвого юношу нашли в квартире на ул. Зеленой, которую он арендовал. В региональном управлении Следственного комитета информацию о происшествии подтвердили.

«В ходе обследования места происшествия следов насильственной смерти на теле молодого человека не обнаружено. Для установления точной причины его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщила официальный представитель ведомства Наталья Гацко.

Обстоятельства гибели молодого человека выясняются, по результатам проверки следствие примет процессуальное решение.

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