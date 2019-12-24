Рабочего раздавило плитой в песчаном карьере под Гвардейском

Рабочего раздавило плитой в песчаном карьере под Гвардейском
Фото пресс-службы регионального СК
Все новости по теме: Безопасность

В карьере по добыче песка под Гвардейском погиб 47-летний мужчина. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник сообщили в пресс-службе регионального СК. Проводится проверка.

Сообщение о гибели мужчины в карьере в поселке Ровное поступило в понедельник, 23 декабря. По предварительным данным, житель поселка Прудное Гвардейского ГО при помощи сварочного аппарата демонтировал металлическую конструкцию. Во время работ его в придавило массивной металлической плитой. Мужчина получил повреждения, несовместимые с жизнью.


Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2019 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter