Рабочего раздавило плитой в песчаном карьере под Гвардейском

В карьере по добыче песка под Гвардейском погиб 47-летний мужчина. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник сообщили в пресс-службе регионального СК. Проводится проверка.
Сообщение о гибели мужчины в карьере в поселке Ровное поступило в понедельник, 23 декабря. По предварительным данным, житель поселка Прудное Гвардейского ГО при помощи сварочного аппарата демонтировал металлическую конструкцию. Во время работ его в придавило массивной металлической плитой. Мужчина получил повреждения, несовместимые с жизнью.
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