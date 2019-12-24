В Черняховске осудили на 9 лет водителя, сбившего насмерть скутериста

В Черняховске осудили на 9 лет водителя, сбившего насмерть скутериста
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Черняховске приговорили к 9 годам лишения свободы мужчину, который в июле этого года на угнанном авто насмерть сбил скутериста и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Черняховского городского суда.

Установлено, что автомобиль «Субару», на котором был совершен наезд, мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения угнал из поселка Сиреневка Черняховского района, применив к хозяйке машины насилие.

После угона водитель двигался по трассе «Междуречье-Каменское-Вершинино», где выехал на встречную полосу и столкнулся с мопедом. Из-за столкновения 56-летний водитель мопеда получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Виновник скрылся с места ДТП.

В ходе судебного заседания мужчина признал вину. Суд учел, что он явился с повинной и раскаялся в содеянном.

28-летний житель Гвардейска признан виновным по п.«в» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон с применением насилия), а также по п.п.«а»,«б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека; оставление места ДТП). Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, также лишение права управлять автомобилем на 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.

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