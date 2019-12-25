В Германии для защиты от АЧС используют дроны и заборы под напряжением

В Германии для защиты от АЧС используют дроны и заборы под напряжением
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Вспышка африканской чумы свиней

Германия принимает меры для защиты от африканской чумы свиней. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Вирус АЧС распространился из Восточной Польши в Западную Польшу, сейчас он остановился в 40 километрах от немецкой границы. Для защиты свиней от эпидемии АЧС в Германии используют специально обученных собак и дроны, сооружают по периметру границ заборы под напряжением.

В Саксонии, которая прилегает к Польше, ветеринары проводят учения. Они необходимы для того, чтобы фермеры были во всеоружии, если вдруг зафиксируют вспышку африканской чумы свиней. Их обучают обращаться с беспилотниками и инфракрасными камерами, которые позволяют быстрее выявить больных животных.

На севере в Мекленбург-Передней Померании возводят забор под напряжением протяженностью 50 километров для того, чтобы дикие кабаны из Польши не попадали на территорию. Дания тоже строит стену.

«Хоть мы и пытаемся предотвратить вспышку и возможную эпидемию африканской чумы свиней, но она неизбежна. Вопрос лишь в том, когда она начнется», — говорится в заявлении представителя Немецкого союза охотников.

Германия — крупнейший в Европе экспортер свинины, поэтому чума может нанести сильный вред экспорту. По прогнозу Немецкой ассоциации мясников, если в Германии найдут хоть одну зараженную свинью, Китай введет полный запрет на импорт немецкой свинины. Точно так же китайские власти поступили в 2018 г., когда вирус оккупировал Бельгию.

Ранее вспышка АЧС случилась в Калининградской области. 

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