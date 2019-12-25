СК: ветврач правдинского свинокомплекса содействовала разрастанию АЧС

СК: ветврач правдинского свинокомплекса содействовала разрастанию АЧС
Виталий Невар / Новый Калининград
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Главный ветеринарный врач одного из свиноводческих комплексов в Правдинском районе обвиняется в содействии распространению африканской чумы свиней и предоставлении контролирующим органам ложной информации. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Калининградской области.

По версии следствия, в период карантина летом 2018 года из-за действий 47-летней женщины на предприятии в 120 тысяч голов свиней возник и разросся очаг эпизоотии. В частности, ветврач не обеспечила дезинфекцию транспорта, въезжающего на предприятие, под предлогом внутреннего карантина не предоставила доступ специалисту госслужбы к осмотру свиней и отбору патологического материала, распорядилась закопать павших животных на территории свинокомплекса. Также ветврач скрывала фактическую информацию о количестве павших голов и предоставляла в контролирующие структуры ложные данные. 

Следствие полагает, что женщина к тому же не прекращала реализации живых свиней в период карантина. Из-за чего инфицированные животные были вывезены на предприятия Калининградской области и за ее пределы. Общая сумма ущерба составила свыше 95 млн рублей.

Ветврача обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 249 УК РФ (нарушение ветправил, повлекшее распространение эпизоотий) и ч. 1 ст. 237 УК РФ (сокрытие информации о событиях, создающих опасность для окружающей среды). На данный момент следствием направлено ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа, с условием полного погашения суммы ущерба.


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