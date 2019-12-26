Водитель рассказала, как её «Хонда» «застряла» между деревом и ограждением (видео)

Автомобиль марки «Хонда» застрял между деревом и ограждением Верхнего озера в результате столкновения с «Мицубиси». У водителя второго авто нет прав. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг сообщили в отделе пропаганды региональной ГИБДД.
Авария произошла около 15.00 на улице Черняховского. «Я ехала прямо в сторону площади Василевского. „Митцубиси“ выехала, подрезала меня. И, получается, у меня колесо попало на трамвайные пути, он стукнулся в меня, а потом произошло еще столкновение и меня отбросило на пешеходную дорожку», — рассказала 21-летняя водитель «Хонды».
За рулем «Мицубиси» находился 31-летний мужчина, который признался, что водительских прав у него нет и никогда не было, а машину он купил только сегодня, страховки у него тоже нет. В результате аварии никто не пострадал.
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Сегодня днем около 15 часов на улице Черняховского произошло ДТП с участием автомобилей «Мицубиси» и «Хонда». Как было предварительно установлено, оба водителя двигались по направлению к площади Василевского, где произошло столкновение транспортных средств, в результате чего автомобиль «Хонда» под управлением 21-летней девушки выехал на пешеходную дорожку. В настоящий момент за медицинской помощью после ДТП никто не обращался. Как было установлено, 31-летний водитель автомобиля «Мицубиси» никогда не имел права управления, а автомобиль, с его слов, приобрел сегодня. В настоящее время проводится проверка и устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. #гибдд39#дтп #соблюдайпдд
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