Водитель рассказала, как её «Хонда» «застряла» между деревом и ограждением (видео)

Автомобиль марки «Хонда» застрял между деревом и ограждением Верхнего озера в результате столкновения с «Мицубиси». У водителя второго авто нет прав. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг сообщили в отделе пропаганды региональной ГИБДД.

Авария произошла около 15.00 на улице Черняховского. «Я ехала прямо в сторону площади Василевского. „Митцубиси“ выехала, подрезала меня. И, получается, у меня колесо попало на трамвайные пути, он стукнулся в меня, а потом произошло еще столкновение и меня отбросило на пешеходную дорожку», — рассказала 21-летняя водитель «Хонды».

За рулем «Мицубиси» находился 31-летний мужчина, который признался, что водительских прав у него нет и никогда не было, а машину он купил только сегодня, страховки у него тоже нет. В результате аварии никто не пострадал.