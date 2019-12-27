В Гусеве рецидивист решил ограбить самогонщицу, но она вступила в схватку

В Гусеве рецидивист решил ограбить самогонщицу, но она вступила в схватку
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Гусеве задержали местного жителя по подозрению в разбойном нападении на женщину, которая занимается самогоноварением. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По данным ведомства, недавно освободившийся из мест лишения свободы 33-летний мужчина заранее подготовил «средства маскировки» и нож. Скрыв лицо капюшоном куртки, злоумышленник зашел в квартиру 57-летней горожанки, достал из сумки нож и потребовал мобильный телефон и деньги. Но женщина стала отбиваться от нападавшего. В ходе драки мужчина ранил хозяйку, после чего скрылся. Добравшись до заранее спрятанной сумки, мужчина переоделся в чистые вещи, сложил испачканную одежду и нож, после чего перепрятал сумку.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали. Он сознался в содеянном и рассказал, куда спрятал вещи и телефон, который успел похитить. В отношении неоднократно судимого подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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